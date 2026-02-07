Política
L'ANC i el Consell de la República denuncien el caos de Rodalies en una marxa amb milers de persones
La participació ha estat de 30.000 persones, segons els convocants, i 8.000, segons la Guàrdia Urbana
A un quart d'una del migdia ha arrencat la manifestació convocada per l'ANC i el Consell de la República per denunciar la situació de Rodalies amb el lema 'Prou! Única via, Independència!'. La marxa ha començat al monument a Rafael Casanova i la capçalera de la manifestació ha arribat a plaça Sant Jaume al voltant de dos quarts de dues del migdia, on han tingut lloc els parlaments finals. L'objectiu de la protesta era el de denunciar anys de desinversió de l'Estat a la xarxa de Rodalies i reivindicar que l'única solució per resoldre la crisi ferroviària és la independència.
Durant la marxa s'han vist moltes estelades i crits d''Independència'. Altres consignes que s'han sentit durant la protesta han estat 'Si voleu anar a l'hora, Espanya fora', 'Fora Espanya de Catalunya', '1 d'Octubre, ni oblit ni perdó' o 'Urquinaona ho tornarem a fer'. Alguns dels manifestants també portaven cartells on es podien llegir missatges com ara 'Mereixem trens de qualitat', 'Farts de Rodalies' o 'Dependre d'Espanya mata'.
Un dels punts de tensió s'ha produït quan la protesta ha passat per davant de la comissaria de la Policia Nacional a Via Laietana, moment en què s'han sentit forts xiulets i els manifestants han esclatat amb crits de 'Fora les forces d'ocupació' i 'La policia tortura i assassina'. A més, també s'ha cremat una bandera espanyola molt a prop de l'edifici.
La convocada per l'ANC i el Consell de la República és la primera de les dues manifestacions que tindran lloc aquest dissabte a Barcelona per denunciar el caos a la xarxa ferroviària. La segona protesta està convocada a les cinc de la tarda i l'impulsen les plataformes d'usuaris de tren. Precisament, l'ANC i el Consell han acusat les plataformes de "contraprogramar" la seva marxa