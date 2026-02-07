Economia
Els tractors de Revolta Pagesa no se sumaran a les manifestacions de Rodalies per "precaució"
Els pagesos tenen previst aixecar la protesta havent dinat i els serveis municipals retiren l'hort urbà
Els tractors de Revolta Pagesa no se sumaran a les manifestacions de Rodalies d'aquest dissabte al centre de Barcelona per "precaució". "S'ha valorat i hi havia voluntat d'anar-hi a donar suport. Però hem cregut que barrejar tractors al mig de tanta gent pot ser un risc innecessari", ha apuntat el portaveu del Gremi de la Pagesia, Jordi Ginabreda.
"Des d'aquí un missatge de solidaritat i de suport màxim als usuaris de Rodalies. I ens hi sumarem a títol individual", ha continuat Ginabreda. Una cinquantena de pagesos han passat la nit a la Gran Via i tenen previst aixecar la protesta havent dinat. De fet, a primera hora del matí, els serveis municipals de Barcelona ja han començat a retirar el gran hort urbà entre Balmes i plaça Universitat.