Societat
La crisi de Rodalies desemboca en una jornada de mobilitzacions a Barcelona
La indignació pel caos ferroviari es visualitza en dues protestes amb enfocaments diferents
Després de divuit dies amb incidències constants a la xarxa ferroviària, el malestar acumulat es trasllada aquest dissabte als carrers de Barcelona. Plataformes d'usuaris i diferents entitats independentistes surten aquest matí i aquesta tarda per denunciar com s'ha gestionat la crisi de Rodalies d'aquests últimes dies. Assenyalen especialment la manca d’inversió estructural de l’Estat en el sistema ferroviari català i asseguren que tot i que els problemes venen de lluny, el col·lapse viscut aquest gener ha superat qualsevol previsió.
Un punt d'inflexió
Aquest va arribar el 20 de gener amb l’accident de Gelida, quan el despreniment d’un mur de contenció de l’AP-7 va impactar sobre un tren de l’R4 i va provocar la mort d’un maquinista en pràctiques. A partir d’aquell moment, les incidències s’han multiplicat, amb retards, cancel·lacions i talls recurrents que han posat en el punt de mira Renfe, Adif i les diferents administracions implicades.
La crisi també ha deixat en evidència les mancances en la comunicació amb els usuaris i ha tensat les relacions institucionals entre el govern espanyol i la Generalitat, tot i compartir color polític. La pressió de l’oposició sobre la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el ministre de Transports, Óscar Puente, s’ha traduït, de moment, en la sortida de dues figures de segon nivell.
Dues convocatòries
Aquest dissabte hi ha previstes dues mobilitzacions. La primera, al migdia, està impulsada per l’Assemblea Nacional Catalana i el Consell de la República sota el lema “Prou! Única via: independència”. La protesta vol vincular directament el col·lapse de Rodalies amb la dependència de l’Estat i defensa que només amb la independència es pot garantir un sistema ferroviari eficient. La marxa arrencarà a les dotze del migdia al monument de Rafael Casanova i avançarà fins a la plaça Sant Jaume passant per Urquinaona i la Via Laietana.
A les cinc de la tarda serà el torn de la manifestació convocada per les plataformes d’usuaris, amb el suport de més d’un centenar d’entitats socials, sindicals i cíviques. Amb el lema “Sense trens no hi ha futur”, la mobilització sortirà de l’estació de França —on es troba el centre de control d’Adif— i també acabarà a la plaça Sant Jaume, seguint un recorregut similar. La protesta coincidirà amb el partit del FC Barcelona contra el Mallorca al Camp Nou.