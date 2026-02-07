Societat
Clam multitudinari dels usuaris de Rodalies per denunciar el caos a la xarxa ferroviària
La manifestació ha comptat amb 3.000 participants, segons la Guàrdia Urbana, i 40.000, segons els organitzadors
La segona gran marxa d'aquest dissabte ha arrencat a les cinc de la tarda a l'estació de França de Barcelona, on es troba el centre de control d'Adif. Els manifestants han avançat per via Laietana i han arribat a tres quarts de sis de la tarda a plaça Sant Jaume, on representants d'algunes plataformes han llegit un manifest.
Durant la marxa s'han sentit consignes com ara 'Sense trens estem fotuts', 'volem un Rodalies que funcioni cada dia', 'Transport públic, servei de qualitat' o 'Se'ns acaba la paciència de tanta incompetència'. Alguns dels manifestants també portaven pancartes amb missatges on es podia llegir 'Catalunya no pot perdre més trens' o 'Prou desgast mental i físic'.
Sota el lema 'Sense trens no hi ha futur', una vintena d'entitats han convocat la manifestació a Barcelona per denunciar la situació de Rodalies, que arrossega setmanes amb incidències i 11 línies amb afectacions i talls. Els convocants asseguren ser víctimes de retards constants, manca de seguretat a causa de la "desinversió sistemàtica" en infraestructures i una mala gestió d'Adif, Renfe i els governs de l'Estat i Catalunya.
La marxa d'aquest dissabte a la tarda ha començat cinc hores després de la que han organitzat l'ANC i el Consell de la República i que, segons els organitzadors, ha aplegat 30.000 persones, i, segons la Guàrdia urbana, 8.000. Tot i això, manifestants entrevistats per l'Agència Catalana de Notícies (ACN) han assegurat que sortien a protestar a la tarda perquè les incidències són habituals, més enllà de la situació actual.
"Quan no és una cosa és una altra, i quan no falla la catenària fallen los talussos i falla tot. Són anys i anys, no 1, ni 2, ni 30, ni 40. Són anys i anys sense la inversió que toca", ha denunciat la Marina, una de les manifestants. Ha explicat que és usuària de l'R3 i que la situació a la seva línia "no té nom". "És infumable i arriba un moment que ja no saps què més et poden fer", ha criticat en declaracions a ACN. Segons ha dit, és habitual que hi hagi retards, que hi hagi algun tren programat que "desapareix" i que hi ha "mala atenció" als passatgers. També ha lamentat l'estat d'algunes estacions on no funcionen els ascensors o les escales mecàniques durant "mesos i mesos".
La Isabel ha acusat els diferents governs de la Generalitat de no haver-se "posat forts" davant de les constants incidències, que afecten la vida "sobretot de les persones treballadores". "S'han prioritzat coses com l'aeroport de Barcelona i no les Rodalies, que és el que afecta i el que necessiten treballadors, empresaris i la gent en general", ha deplorat.
Un estudiant, en Ferran, ha afirmat que "sempre" pateix retards per anar a la universitat i que la "incertesa" és constant amb el compliment dels horaris. La falta d'un servei fiable, ha dit, l'ha empès a mudar-se lluny de casa per ser a prop del centre d'estudis "i això també suposa com un sobrecost afegit". "Surto a denunciar que la situació és insostenible, que no pot ser que seguim depenent d'uns serveis ineficients i infrafinançats i que cal un canvi de model", ha assegurat.
La María José, veïna de Barcelona, ha reconegut que no és una afectada directa però que té molts coneguts que pateixen els problemes associats a Rodalies. Ha confiat que el traspàs del servei a la Generalitat millori com funcionen els trens al país però ha advertit que molts maquinistes no hi estan d'acord. "La veritat és que no sé com ens en sortirem", ha conclòs.