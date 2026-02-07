Societat
El Camp de Tarragona, el més afectat per les noves limitacions ferroviàries
Adif instaura una restricció de 30 km/h als 72 quilòmetres entre Riba-roja d'Ebre i Reus, que ja es fan per carretera
La xarxa ferroviària catalana afrontarà la setmana vinent un nou empitjorament del servei, amb restriccions de velocitat en 191 quilòmetres de vies, una seixantena més que aquesta setmana. Tot i que les limitacions s’estenen arreu del país, el Camp de Tarragona torna a situar-se com un dels territoris més castigats, especialment per l’afectació persistent i de gran abast a la línia R15.
Segons el Document Setmanal de Limitacions Temporals de Velocitat (LTV) elaborat per Adif, al qual ha tingut accés l’ACN, fins a 72 quilòmetres d’un sol tram —entre Riba-roja d’Ebre i Reus— continuaran amb una velocitat màxima de només 30 km/h. Es tracta de la restricció més extensa de tot el país i una de les més severes, motivada pel mal estat de la via i per unes obres que s’allarguen en el temps. Davant d’aquesta situació, Renfe ja fa dies que ha substituït el servei ferroviari per transport per carretera, amb el consegüent impacte per als usuaris del territori.
Tot i que el nombre total de trams amb limitacions només augmenta lleugerament —de 179 a 183—, Adif ha incorporat gairebé una trentena de noves restriccions. En el cas del Camp de Tarragona, però, la reducció aparent del nombre de trams no suposa una millora real del servei, sinó que respon a la unificació de diverses incidències en una única limitació molt més llarga, fet que manté i accentua les dificultats de mobilitat a la zona.
Per demarcacions, Tarragona acumularà a partir de dilluns 43 trams amb limitació temporal de velocitat, una xifra que, tot i quedar per sota de Barcelona, té un impacte especialment greu per la manca d’alternatives ferroviàries i la dependència del transport públic per a la connexió amb la resta del país. Les restriccions s’arrosseguen des de fa temps i se sumen a una sensació de desatenció crònica de la infraestructura ferroviària al sud de Catalunya.
Fins a l'abril no s'eliminaran totes les limitacions
Des del Ministeri de Transports, el secretari d’Estat José Antonio Santano ha assegurat que la xarxa estarà “pràcticament” operativa en dues setmanes i que a l’abril s’eliminaran totes les limitacions temporals de velocitat. No obstant això, la realitat és que algunes d’aquestes restriccions fa anys que estan vigents: catorze trams acumulen afectacions des de fa vuit anys o més, i n’hi ha un que es remunta al 2005.