EDUCACIÓ
Tarragona afronta una vaga educativa l’11 de febrer amb una setmana d’aturades al març sobre la taula
La mobilització inclou una concentració a la plaça Imperial Tarraco i forma part d’una convocatòria general a tot Catalunya
Els centres educatius de Tarragona es veuran afectats per les mobilitzacions convocades pels sindicats del sector educatiu, que han anunciat una primera vaga per a dimecres 11 de febrer, amb una concentració prevista a les 11.30 hores a la plaça Imperial Tarraco.
La jornada d’aturada és el primer pas d’un calendari de mobilitzacions que podria culminar amb una setmana sencera de vagues del 16 al 20 de març si no avancen les negociacions amb el Departament d’Educació. La convocatòria és d’abast general a tot Catalunya i està impulsada per USTEC-STEs (IAC), Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT, que denuncien la manca de propostes concretes per part de la conselleria.
El responsable d’Acció Sindical de Professors de Secundària, Ramiro Gil, ha afirmat que els sindicats estan «valorant diferents opcions», però ha deixat clar que «hi haurà setmana de vaga al març». Segons ha denunciat, el calendari de negociacions pactat amb la conselleria no s’està complint i el col·lectiu se sent menystingut pel Departament d’Educació.
Els sindicats asseguren que, malgrat el compromís de la conselleria de fer arribar una proposta per escrit sobre l’increment salarial, aquesta encara no s’ha materialitzat. En aquest context, han criticat especialment que fossin convocats a una reunió amb poques hores d’antelació i que posteriorment fos anul·lada. Per a Gil, aquesta situació demostra una «manca de seriositat absoluta» i ha qualificat la voluntat negociadora del Departament com una «presa de pèl».
Pel que fa a la primera vaga convocada, prevista per a l’11 de febrer, els sindicats confien que tingui un seguiment massiu també als centres educatius de Tarragona. Entre les principals reivindicacions hi ha l’increment salarial per fer front a la pèrdua de més d’un 20% del poder adquisitiu, la reducció de les ràtios, l’augment de personal i una millor dotació per a l’escola inclusiva.
Les demandes inclouen també la reducció de la sobrecàrrega de feina i de la burocràcia, així com la revisió dels currículums per adaptar-los a les necessitats formatives de l’alumnat. A més, els sindicats reclamen recuperar hores retallades en matèries com ciències, filosofia i literatures, i demanen «més democràcia als centres», segons ha explicat la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura.
La portaveu de CCOO, Esther Vila, ha recordat que la previsió inicial era tancar les negociacions el 19 de febrer i ha lamentat que, a dia 6, «no hi ha cap proposta sobre la taula». Per aquest motiu, ha defensat la necessitat de sortir al carrer amb noves mobilitzacions.
Des de CGT, Isarn Pardes ha afirmat que la baixa de la consellera no hauria de condicionar el procés negociador i ha defensat que tant la conselleria com el Govern han de tenir capacitat de negociació «hi sigui o no» la titular del departament. En la mateixa línia, ha assegurat que la manca de pressupostos no pot ser una excusa, recordant que anteriorment ja s’han aprovat partides extraordinàries per a altres àmbits.
Finalment, la portaveu d’UGT, Lorena Martínez, s’ha mostrat convençuda que la vaga de l’11 de febrer serà «massiva» i ha instat el Departament d’Educació a donar resposta a les reclamacions del col·lectiu docent.