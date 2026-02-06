SOCIETAT
Els trens de mercaderies comencen a passar pel túnel de Rubí amb una velocitat de 50 km/h
Els combois circulen en comptagotes i a una velocitat reduïda per les restriccions dictades per Adif
Els trens de mercaderies que des de dijous al vespre poden tornar a circular pel túnel de Rubí comencen a passar, però ho fan amb comptagotes i a una velocitat molt reduïda, segons ha pogut comprovar l'ACN.
De fet, les limitacions temporals de velocitat dictades per Adif marquen una velocitat limitada de 50 quilòmetres per hora en la zona del túnel, en un tram de 1.000 metres. Des del gestor de la infraestructura, apunten que les limitacions de velocitat són habituals sempre que s'acaba una obra. L’afectació al túnel va impedir durant 10 dies i fins aquest dijous que els combois procedents de Barcelona i Tarragona avancessin cap a la resta del continent, i també que n'arribessin alguns provinents des de França.