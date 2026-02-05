MOBILITAT
Trànsit anul·la el carril de l'AP-7 en sentit sud per a autobusos autoritzats
L'SCT assegura que dos autocars no van respectar les limitacions i van arribar al punt de l'obra
El carril de l'AP-7 entre Martorell i Gelida que s'havia habilitat aquest dimecres per a autocars autoritzats s'ha anul·lat aquest dijous a les sis del matí i la via torna a estar completament tallada en sentit sud, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).
El carril buscava facilitar la mobilitat als autocars autoritzats de la zona i estava «convenientment senyalitzat», segregat i finalitzava a l'estació de tren de Gelida. Trànsit ha informat que durant la tarda de dimecres dos autocars no van respectar les limitacions de circulació i van arribar fins al punt on s'està fent l'obra. Davant d'això, «per motius de seguretat» de l'obra i de seguretat viària, l'SCT ha decidit suspendre la mesura.
D'aquesta manera, l'AP-7 torna a estar completament tallada en sentit sud des de les sis del matí d'aquest dijous. De fet, Trànsit ha fet arribar aquesta decisió a la Direcció de Mobilitat del Departament de Territori i a la Federació d'empreses de transport de viatgers.
Sancions als conductors
El subdirector general de gestió del Trànist, Guillermo Villuendas, ha explicat a l'ACN que estan tramitant sancions per als conductors «que van fer cas omís de la senyalització». Aquests conductors van passar el control d'entrada al carril habilitat, però no van sortir per on ho havien de fer sinó que van continuar endavant i van arribar fins al punt de l'obra, on van ser aturats per personal d'aquesta.
La previsió és reobrir la via dilluns vinent
D'altra banda, Villuendas ha explicat que l'obra al tram afectat «avança a bon ritme» i preveu que es compleixi la previsió del Ministeri de Transports de reobrir completament la via en sentit sud dilluns vinent.