MOBILITAT
Rodalies comença la jornada amb retards d'uns 30 minuts i de dues hores l'AVE de Tarragona
Carmona evita fer previsions de «dies o setmanes» i confia «reconduir» la situació per la vaga de la setmana que ve
Rodalies ha començat aquest dijous amb el mateix servei que dimecres, segons ha explicat el portaveu de Renfe Antonio Carmona des de l'estació de Sants. Des de l'operadora anuncien que es poden produir «algunes afectacions» a causa de les limitacions de velocitat a la xarxa, però que es treballa per donar la «freqüència de serveis» a l'àmbit de Barcelona. Els regionals acumulen retards d'uns 30 minuts i l'AVE que passa per Tarragona de dues hores.
De cara a la vaga de maquinistes convocada per la setmana que ve, Carmona ha dit que es treballa per oferir uns serveis mínims del 33% i del 66% en hora punta, i que es continua negociant per tal de poder «reconduir» la situació i així oferir el «servei més normal possible». Ha descartat, però, fer previsions de si el servei habitual es recuperarà en «dies o setmanes».
Aquests últims dies, Rodalies ja ha incrementat el servei de l'R8 i el bus especial que hi ha al Baix Camp i Tarragona. També s'està treballant en la millora del pla alternatiu de l'R3, com ha recordat Carmona, després que dimecres al vespre anunciés la previsió de posar el pla alternatiu en marxa durant el cap de setmana.
El portaveu de Renfe ha dit que continuen treballant per part de totes les administracions, inclosos Adif, Renfe, el ministeri de Transports i el Govern. «Tenim la voluntat, la capacitat, i l'esforç de remuntar aquesta situació, de reconvertir-la», ha sentenciat. Ha explicat que l'empresa també compta amb «tot l'esforç» dels treballadors per tornar progressivament a la normalitat.
«No parlarem de previsions, no parlarem ni de dies ni de setmanes» ha dit Carmona de cara a la recuperació de la totalitat del servei. Ha defensat que l'únic que es pot garantir és el «treball per part de tots els actors» i que l'objectiu és recuperar «l'oferta normal i adequada» necessària per a centenars de milers de viatgers.
De cara a la vaga de dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve convocada pels sindicats ferroviaris, Carmona ha anunciat que s'estan treballant els serveis mínims que el departament d'Empresa va establir, el 66% en hora punta, i el 33% el resta de la jornada. El portaveu de Renfe a Catalunya ha dit que es continua negociant per intentar que els viatgers «puguin tenir el servei el més normal possible».
En referència a la situació amb els trens de mercaderies, Carmona ha anunciat que l'objectiu és «reduir» l'impacte de la situació de Rodalies, ja que és «molt important» l'impacte socioeconòmic. Tot i això, no ha anunciat quan es podria reobrir el túnel de Rubí perquè defensa que «s'està treballant».
En declaracions posteriors a Catalunya Ràdio, Carmona ha demanat disculpes als usuaris de l'R2 que dimecres al vespre van patir l'afectació d'un tren que va acabar el recorregut a Cunit. El tren havia sortit de Barcelona i els usuaris preveien arribar fins a Sant Vicenç de Calders. Tanmateix, va finalitzar el viatge a Cunit, on se'ls va dir que baixessin i esperessin un altre tren.
«Es va prendre una decisió per intentar millorar l'oferta global, però reconeixem que és una errada», ha indicat el portaveu de Renfe, que ha admès que el fet va afectar els usuaris que necessitaven arribar fins a Calafell o Sant Vicenç. «Els demanem disculpes», ha reiterat. A més, ha afegit que estan investigant què va succeir perquè no es torni a repetir una situació similar.