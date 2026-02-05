Mobilitat
Els trens continuaran sent gratis: «la xarxa de Rodalies es troba en un estat deplorable»
Sílvia Paneque defensa que «per primera vegada» s’està revistant tota la xarxa, que veu en un estat «deplorable»
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que Rodalies continuarà sent gratuït “fins a la restitució completa del sistema”, eliminant així el termini d’un mes fixat en un primer moment.
Així ho ha dit aquest dijous en una compareixença al Parlament, on ha tret pit de la seva gestió de la crisi ferroviària arran de l’accident de Gelida, ja que el Govern va “prioritzar la seguretat” del servei “en tot moment”.
Així mateix, ha defensat que “per primera vegada” s’està revisant de manera integral tota la xarxa de Rodalies, que ha qualificat de “fràgil” i en un estat “del tot deplorable”. També ha reivindicat les decisions preses, com l’exigència de cessaments a Renfe i Adif i la pressió al Ministeri perquè acceleri inversions.