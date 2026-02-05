SOCIETAT
Un dels ferits en l'accident de Gelida continua ingressat a l'hospital i la resta ja han estat donats d'alta
Parlon destaca la «bona coordinació» dels cossos operatius i confia recuperar «aviat» el trànsit a l'AP-7
Una de les persones ferides en l'accident de tren a Gelida continua ingressada a l'hospital mentre que la resta han estat donades d'alta. Així ho ha dit al Parlament la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, durant la sessió informativa sobre la gestió i les mesures adoptades amb relació a l'accident.
Parlon ha apuntat que de tots els ferits, 26 van ser donats d'alta en poques hores i avui dia només queda una persona ingressada a l'hospital. «La resta han estat donades d'alta», ha confirmat. La consellera ha destacat la «bona coordinació» entre els diferents cossos operatius i la bona gestió amb els gestors de la infraestructura «en els moments més delicats».
També ha indicat que el Pla Procicat de Ferrocarril encara està activat per les derivades de l'accident en relació a la mobilitat a l'AP-7 i el pla es mantindrà actiu fins que aquesta s'hagi normalitzat. Sobre això, ha confiat que el trànsit rodat per l'AP-7 en sentit sud es podrà recuperar «aviat».
La consellera ha aprofitat la sessió informativa per lamentar altre cop la mort d'una persona en l'accident del tren que va impactar contra un mur de contenció que havia cedit.