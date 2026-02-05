MOBILITAT
Decretat el 66% dels serveis mínims en hora punta a Rodalies durant la vaga ferroviària
L'aturada, des del dilluns 9 fins dimecres 11, afecta tot el personal de l'empresa
El departament d'Empresa i Treball ha decretat en un 66% els serveis mínims en hora punta, i en un 33% durant la resta de la jornada, a Rodalies durant la vaga convocada pels sindicats ferroviaris la setmana vinent. L'aturada afecta a tot el personal que presta servei a l'empresa.
Des de la conselleria, s'ha estipulat que les hores punta són de 6:00h a 9:30h i de 17:00h a 20:30h. Ressalten, però que la interrupció del servei de trens «afectaria béns i drets protegits constitucionalment», com és el dret al trasllat i a la lliure circulació, s'ha decretat un servei mínim del 33% durant la resta de la jornada. En els centres de gestió de l'operativa, s'estipula que hi haurà un mínim d'un de cada tres treballadors.