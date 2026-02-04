MOBILITAT
El servei de Rodalies d'aquest dimecres s’ha iniciat amb un 80% de l’oferta habitual
Ja s’han expedit 320.000 abonaments gratuïts, però la demanda continua en el 75% de l’habitual
La xarxa de Rodalies ha iniciat la jornada amb el servei que estava previst, amb una operativa del 80% de l’oferta habitual i amb una desena de trams que es fan per carretera, segons ha informat el portaveu institucional de Renfe, Antonio Carmona, en una atenció als mitjans des de l’estació de Sants. Carmona ha afirmat que hi pot haver retards «puntuals» però no generalitzats si no es produeix una altra incidència com la d’aquest dimarts, per l’avaria al centre de control d’Adif. L’administrador de les infraestructures ha imposat limitacions de velocitat i treballa amb diversos punts a la xarxa. Segons ha dit Carmona, ja s’han expedit 320.000 abonaments gratuïts, però la demanda continua en el 75% de l’habitual.
L'abonament conté 10 viatges, no és nominatiu, és vàlid fins al 24 de febrer i es pot obtenir a les taquilles i màquines d'autovenda del nucli de Barcelona.
L’objectiu de l’operadora és «revertir la situació» i recuperar la demanda habitual dels centenars de milers de persones que fan servir la xarxa de Rodalies cada dia «com un element clau de la seva mobilitat». En concret, el servei de Rodalies té uns 400.000 usuaris diaris.
El portaveu de l’operadora no ha situat una data concreta per a la normalització del servei, després que el Govern anunciés que aquest passat dilluns ja no hi hauria els plans alternatius per carretera i, finalment, no es complís. «No tenim data, no parlarem de previsions, parlarem de garanties amb el mode ferroviari i el servei alternatiu per carretera», ha subratllat.
De cara al dia d’avui, Carmona s’ha mostrat confiat que «si no es produeix una incidència com la d’ahir» els retards que es registraran seran «puntuals». L’operadora treballar per mantenir les freqüències anunciades de 5 trens per hora a l’R1, de dos trens a l’hora a l’R2 sud i de quatre trens per hora i servei a l’R4 i per complir «en la mesura del possible» els horaris en els regionals.
A partir d’aquest dimecres, s’implementen millores en dos dels plans de transport alternatiu per carretera que supleixen les mancances del tren. Els busos de l'R8 fan el recorregut complet de la línia des de Martorell fins a Granollers Centre. A més, s’ofereix un servei d'autobús addicional entre Valls i Camp de Tarragona al matí i a la tarda que enllaça amb el Mitjana Distància per anar a Barcelona.
Pel que fa a l’alta velocitat, que fa dies que arrossega retards per les limitacions de velocitat i que aquest dimarts va patir diverses cancel·lacions, ha assegurat que Adif està treballant amb les operadores per «implementar canvis que redueixin l’afectació» i que augmentin la «certesa» de cara als viatgers.