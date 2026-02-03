MOBILITAT
Tarragona reclama més autobusos per fer front al caos ferroviari mentre es mantenen les mesures excepcionals
El Govern demana a Renfe reforçar els serveis alternatius i suspèn sense data les zones de baixes emissions
La crisi de Rodalies continua afectant de ple el territori i Tarragona és una de les demarcacions més impactades. Davant la persistència dels talls ferroviaris, el Govern ha reclamat a Renfe un reforç dels serveis alternatius d’autobús, especialment als Regionals Sud que connecten Reus i Valls amb Barcelona, i ha decidit mantenir suspeses sense termini les zones de baixes emissions per facilitar la mobilitat.
El comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies, Pere Macias, ha explicat aquest dimarts que ha demanat més autobusos a Renfe en constatar que els serveis alternatius s’estan allargant, quan es compleixen ja dues setmanes de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi de mobilitat.
És el cas de Mollet-Martorell, a la R8, els regionals del sud per connectar amb la capital catalana i el de la R3 cap a Puigcerdà.
Amb aquesta petició, el Govern recull una reclamació de les plataformes d'usuaris de Rodalies, amb les quals manté reunions diàries per seguir l'evolució de la xarxa catalana ferroviària.
Aquest dimarts és el segon dia de la setmana en què Rodalies ofereix el mateix servei parcial, amb una desena de trams de Rodalies i Regionals que s'han de cobrir amb autobús.
Renfe ha acordat ja ampliar a partir de demà el servei en autobús entre Mollet i Martorell, que va molt carregat de viatgers, i s'iniciarà ja a Granollers, segons ha explicat Macias en declaracions als periodistes.
L'executiu català també ha demanat reforçar els autobusos que cobreixen la línia dels Regionals Sud per donar servei a Valls i Reus, a Tarragona, i la seva connexió amb Barcelona; així com els de la R3, que s'avaluaran de nou per millorar el recorregut des de Montcada cap a la Garriga, Vic, Manlleu, Torelló i Puigcerdà.
El Govern ha decidit que quedin suspeses temporalment les zones de baixes emissions a l'àrea metropolitana, una mesura excepcional que estava en vigor la setmana passada i que permet que puguin entrar a Barcelona o a altres localitats catalanes vehicles contaminants sense etiqueta.
«És evident que no hi ha un retorn a la normalitat i seguim vivint una situació inacceptable, per la qual cosa hem decidit mantenir les mesures extraordinàries desplegades en un moment d'excepcionalitat», ha assenyalat per la seva banda l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.