MOBILITAT
Iryo suprimeix dos trens d'AVE entre Barcelona i Madrid per la situació de la infraestructura
L'operador incrementa en 25 minuts els trajectes en un pla alternatiu de transport en vigor de dijous al dissabte
L'operador d'alta velocitat Iryo ha suprimit dos trens d'alta velocitat, un per sentit, entre Barcelona i Madrid a conseqüència dels treballs de diagnòstic i manteniment de la infraestructura ferroviària. Així ho ha anunciat aquest dimarts en un comunicat compartit a les xarxes socials on també s'informava els viatgers d'increments aproximats de 25 minuts per trajecte i de canvis a l'oferta comercial prevista.
L'empresa ha anunciat un pla alternatiu de transport en coordinació amb Adif que estarà en vigor entre dijous 5 de febrer i el dissabte 7, tot i que la situació s'adaptarà a l'evolució dels treballs de manteniment. Els trens suprimits sortien de Barcelona a les 8:45 hores i de Madrid a les 16:37 hores.
Els viatgers afectats pel pla alternatiu poden sol·licitar un canvi o una cancel·lació del bitllet com ha explicat la companyia. El pla també implica la modificació dels horaris de trens d'alta velocitat de Iryo. Aquest dilluns, Adif ja va sol·licitar a les empreses explotadores de la infraestructura d'alta velocitat que suprimissin els últims trens de la jornada de la línia Madrid-Barcelona.
Els endarreriments acumulats i les limitacions de velocitat en alguns trams feien arribar els trens a destinació dins de l’horari que s’utilitza per fer revisions i reparacions a la infraestructura. La mesura afecta únicament el corredor Madrid-Barcelona i segons Transports «permetrà que els equips de manteniment d’Adif facin les tasques habituals de conservació quan no circulen trens comercials».
Segons fonts de la companyia, Iryo ja havia suprimit quatre trens diaris des de la setmana passada per garantir les rotacions dels equips. Amb els canvis impulsats en el pla alternatiu, els trens estan previstos que arribin abans de mitjanit tot i l'increment de temps de trajecte, motiu pel qual no caldria cancel·lar-los com havia sol·licitat Adif.