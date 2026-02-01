MOBILITAT
Rodalies manté per a aquest dilluns serveis alternatius en 11 línies
L'R2 Nord, l'R2 Sud, l'R11, l'R16 i l'R17 tindran servei de tren a tota la línia, mentre que Adif treballa en 31 punts
Rodalies de Catalunya mantindrà per a aquest dilluns els serveis alternatius per carretera que ja estava oferint en els últims dies en onze línies. Segons ha informat en un comunicat, només recuperarà els trens en l’R11 en el tram de Figueres a Portbou.
Així, les línies que tindran algun tram amb transport alternatiu per carretera seran l'R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 i RT1. En aquests casos, el servei ferroviari es combinarà amb busos per garantir els desplaçaments. D’altra banda, les línies R2 Nord, R2 Sud, R11, R16 i R17 oferiran servei exclusivament amb tren. L’anunci es produeix després que Adif hagi explicat que continua treballant en 31 punts de la xarxa.
Renfe ha desplegat un total de 150 autobusos per cobrir els trams afectats per les obres i ha activat un pla especial de comunicació amb prop de 700 informadors a les estacions de Rodalies. A més, continuaran vigents els nous serveis especials gratuïts de Mitjana Distància per la línia d’Alta Velocitat entre Barcelona i Lleida amb quatre serveis addicionals.
Amb tot, l'operador assegura que «garantirà la mobilitat amb els serveis que funcionen, els que tornen a obrir i amb plans alternatius de transport». De fet, ha previst un servei de bus complementari entre Figueres i Portbou malgrat la reobertura de la línia.
Així mateix, la Generalitat ha contractat 61 nous busos per reforçar el servei interurbà a partir de dilluns, per la qual cosa la flota per la crisi ferroviària passarà dels 169 vehicles actuals als 230 gràcies a busos que s’han incorporat de diferents punts d’Espanya.
Com queden les línies?
A la línia R1, el servei es mantindrà en tren entre l’Hospitalet de Llobregat i Blanes, mentre que el tram entre Blanes i Maçanet-Massanes es cobrirà amb transport alternatiu. A partir d’aquí, l’RG1 mantindrà la circulació en tren entre Maçanet-Massanes i Portbou.
L'R2 Nord circularà amb l’oferta habitual en tren, però, a l'R2 Sud, en canvi, hi haurà dos trens per hora i sentit, amb reforços puntuals entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona, per una incidència a la infraestructura entre Bellvitge i Sants que limita la capacitat operativa.
La línia R3 prestarà servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig (Barcelona) i Puigcerdà, derivat de les obres programades de desdoblament de via que s’executen des del mes d’octubre.
A l'R4, el servei serà mixt: hi haurà trens entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia i entre Martorell Central i Terrassa Nord, mentre que els trams Sant Sadurní d’Anoia-Martorell Central i Terrassa Nord-Manresa funcionaran amb autobusos.
L'R7 i l'R8 operaran íntegrament amb servei alternatiu per carretera. En el cas de l'R7, l’afectació és causada per les obres a Montcada Bifurcació, mentre que a l'R8 els autocars cobriran el trajecte entre Martorell i Mollet Sant Fost, amb enllaç amb els trens de l'R2 Nord.
Pel que fa a les línies de Lleida, la RL4 mantindrà el servei ferroviari entre Lleida i Cervera, però el tram fins a Manresa es farà amb transport alternatiu. A l'R13 i l'R14, el servei serà en tren entre Lleida i Vinaixa, mentre que a partir d’aquest punt els viatgers continuaran el trajecte en bus fins a Sant Vicenç de Calders, en el cas de l'R13, i fins a Reus, en el de l'R14.
L'R15 circularà en tren entre Barcelona estació de França i Reus, amb servei alternatiu per carretera entre Reus i Riba-roja d’Ebre. A la RT1, el servei ferroviari es mantindrà entre Tarragona i Reus, mentre que el tram fins a la Plana de Picamoixons es cobrirà amb autobusos.
Finalment, les línies R11, R16 i R17 funcionaran amb normalitat en tot el seu recorregut.
Adif continua treballant
Tot això en un context en què el personal d’Adif continua treballant en 31 punts de la xarxa de Rodalies, repartits per totes les línies. Els treballs se centren sobretot en la protecció de talussos i trinxeres i en el condicionament de la via. «En funció de l'evolució dels treballs, es posarà la infraestructura a disposició de l'administració titular del servei i de l'operador per a la normalització progressiva», ha dit el gestor ferroviari en un comunicat, on també ha detallat que les obres s’estan coordinant amb la Generalitat, Renfe i els maquinistes.