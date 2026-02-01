Societat
Quatre persones perden la vida aquest gener en accidents de trànsit, set menys que el 2025
Un dels accidents mortals va tenir lloc a l'Ampolla, al Baix Ebre
Un total de quatre persones han perdut la vida en 4 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya durant el gener del 2026, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT). Són set finats menys que el gener del 2025, quan onze persones van morir en onze sinistres. Tres de les quatre víctimes mortals pertanyen a col·lectius vulnerables.
En concret, són dos motoristes i un ciclista. L'altra víctima viatjava en turisme. A banda, dels quatre finats d'enguany, dos eren homes i dues dones. Pel que fa als ferits greus, aquest gener se n'han registrat 37, una xifra inferior als 60 del mateix període de l'any passat.
Tot i que el balanç provisional de gener mostra una millora respecte les dades de l'any anterior, el SCT ha lamentat la incidència sobre els col·lectius vulnerables. Així, ha tornat a demanar a motoristes, vianants i ciclistes que tinguin més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, i a la resta d'usuaris, que tinguin més prudència i respecte.
Pel que fa a les vies, les carreteres que han registrat els morts han estat l'AP-7 (1), l'N-340 (1), la C-243a (1) i la C-25 (1). En relació amb l'edat de les víctimes mortals, dues de les quatre pertanyien al tram de joves d'entre 25 i 34 anys, una altra tenia entre 35 i 44 anys i l'altra entre 55 i 64.
Si s'analitzen les morts segons el tipus de dia de la setmana, tres dels quatre accidents mortals han ocorregut en cap de setmana i l'altre en dia feiner. A més, tres han ocorregut a la tarda i l'altre al matí.
Barcelona i Tarragona concentren les quatre víctimes mortals
Les víctimes s'han concentrat a les demarcacions de Barcelona i Tarragona. Així, tres d'elles han mort a les carreteres barcelonines, on el gener de 2025 es van comptabilitzar sis finats. En concret, els accidents mortals d'enguany han estat a l'Alt Penedès, al Vallès Occidental i al Bages.
L'altra persona que ha perdut la vida aquest mes de gener ho ha fet al Baix Ebre, a la demarcació de Tarragona. L'any passat durant el gener la xifra de finats en aquest territori es va elevar a cinc persones. Girona i Lleida de moment no han comptabilitzat cap víctima mortal.