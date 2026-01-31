Societat
Manifestació a Barcelona per exigir el trencament de relacions amb Israel i un embargament d’armes
És una de les mobilitzacions previstes per aquest dissabte a una quarantena de ciutats de l'Estat
Una manifestació ha recorregut aquest dissabte el passeig de Gràcia de Barcelona per exigir el trencament de relacions amb Israel i un embargament d’armes “integral”. La Guàrdia Urbana ha xifrat en 1.200 persones el numero d'assistents, mentre els organitzadors, en 5.000 manifestants. Es tracta d’una de les mobilitzacions que es fan aquest cap de setmana a una quarantena de ciutats de l’Estat, només dos dies després dies després del 'Concert-manifest x Palestina', que va aplegar milers de persones al Palau Sant Jordi. En declaracions als mitjans, la presidenta de la Comunitat Palestina a Catalunya, Natàlia Abu-Sharar, ha assegurat que continuaran manifestant-se fins que es faci justícia.
Convocada per entitats com Coalició Prou Complicitat amb Israel, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Global Movement to Gaza i la Xarxa Solidària contra l’Ocupació de Palestina, la manifestació ha començat al voltant de les 12 del matí a Jardinets de Gràcia i ha arribat fins a la plaça Catalunya guiada per una camioneta des d’on les activistes cridaven lemes a favor de Palestina.
Abans de començar la marxa, una activista ha celebrat des del megàfon la regularització de migrants anunciada aquesta setmana per l’Estat, tot i que ha lamentat que arriba tard i ha carregat contra la inacció dels polítics.
Així mateix, quan la mobilització ha arribat a la seu principal de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, s’ha llegit una carta de l’activista palestí, actualment a la presó, Marwan Barghouti. La manifestació ha desembocat a la plaça Catalunya, on s’han llegit uns parlaments.
"Les institucions segueixen sense estar a l'altura"
En declaracions als mitjans, la portaveu de la Coalició Prou Complicitat, Alys Samson, ha exigit l’embargament d'armes, “la fi de totes les relacions amb l'estat genocidi d'Israel i l'alliberament de totes les preses palestines de les presons israelianes”. “Avui tornem a dir que les institucions segueixen sense estar a l'altura de la situació”, ha lamentat, alhora que ha criticat que congressos com l’ISE o el Mobile encara tingui representació d’empreses d’Israel.
Per la seva banda, Ariadna Masmitjà, també coneguda com a Masmi, una de les activistes de la Global Sumud Flotilla, ha reivindicat que els seus “diners i impostos no han d'alimentar cap genocidi, apartheid ni ocupació” i ha aprofitat l’ocasió per enviar un missatge als presoners a Israel: “La vostra lluita és la nostra lluita. Us veiem, us sentim i no ens aturarem fins que s'obrin totes les portes de les presons”.
La presidenta de la Comunitat Palestina a Catalunya, Natàlia Abu-Sharar, ha lamentat que els plans de pau que s’estan anunciant a Gaza no són de veritat. “Per això seguim al carrer, seguirem els carrers, i per una Palestina lliure fins que es faci justícia. No només volem paraules, sinó que volem accions ja per part dels nostres governs”, ha sentenciat.