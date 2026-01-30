LABORAL
La UGT alerta de l’augment de la sinistralitat laboral i reclama més prevenció i sancions
El sindicat adverteix que darrere les xifres hi ha precarietat, manca de control i una normativa desfasada, tot i el lleu descens de morts a Tarragona
La sinistralitat laboral va augmentar de manera significativa durant el 2025 a Catalunya, amb un increment del 23,8% respecte a l’any anterior i un total de 109 persones mortes a la feina. Tot i que la demarcació de Tarragona va registrar nou defuncions —dues menys que el 2024—, la UGT alerta que les dades a Tarragona i arreu de Catalunya continuen sent «inacceptables» i evidencien un problema estructural que també afecta el territori.
Segons les dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu, la sinistralitat laboral va créixer un 23,8% el 2025 a Catalunya, amb un total de 109 treballadors morts, la xifra més elevada des del 2011. D’aquests, 85 van perdre la vida durant la jornada laboral i 24 en accidents in itinere, en els desplaçaments d’anada o tornada a la feina. En el conjunt del país, la majoria de víctimes van ser homes i el sector serveis va concentrar el nombre més alt de defuncions, seguit de la construcció, la indústria i l’agricultura.
El sindicat insisteix que aquestes dades no es poden interpretar com a fets aïllats ni circumstancials. En un comunicat, la UGT subratlla que l’augment dels accidents mortals respon a «factors estructurals» que també es donen al territori tarragoní, com la precarietat laboral, la subcontractació, la manca d’inversió en prevenció i l’incompliment reiterat de la normativa de seguretat per part d’algunes empreses.
El sindicat reclama més recursos per a la Inspecció de Treball, sancions exemplars per a les empreses que no compleixin la normativa i una prevenció real i efectiva als centres de feina. En aquest sentit, la UGT recorda que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals és de l’any 1995 i considera que ha quedat desfasada davant la realitat actual del mercat de treball. Per això, exigeix una nova regulació i denuncia que la patronal bloqueja qualsevol actualització normativa des de fa més de 18 mesos.
Tot i el descens puntual de víctimes mortals a la demarcació de Tarragona, la UGT alerta que no es pot abaixar la guàrdia i insisteix que la lluita contra la sinistralitat laboral ha de ser una prioritat absoluta. «Darrere de cada dada hi ha persones, famílies i vides truncades» assenyala el sindicat, que reclama un compromís ferm de les administracions i del teixit empresarial per revertir una situació que continua cobrant massa víctimes.