MOBILITAT
Prorrogada la gratuïtat dels peatges troncals de la C-32 cap al sud per l’afectació a l’AP-7
La mesura només s’aplica a Vallcarca i Cubelles mentre duri el tall entre Martorell i Vilafranca
El Govern mantindrà la gratuïtat dels peatges troncals de la C-32 a Vallcarca i Cubelles en direcció sud a partir de les 00.00 hores d’aquest dissabte per facilitar una alternativa de mobilitat al tall de l’AP-7 entre Martorell i Vilafranca del Penedès, derivat de les obres de reparació a l’autopista després del despreniment d’un mur sobre la línia R4 a Gelida.
La resta de barreres de la C-32 recuperaran el funcionament ordinari aquest dissabte. Així, els peatges de Cubelles accés, Calafell accés, Cubelles troncal direcció nord i Vallcarca direcció nord tornaran a cobrar amb normalitat.
Paral·lelament, es mantenen vigents tots els descomptes habituals de la C-32, com la gratuïtat a la Ronda del Penedès, les bonificacions per mobilitat obligada i els descomptes per a vehicles de zero i baixes emissions.
La Generalitat continuarà fent seguiment de l’evolució de les obres de reparació de l’AP-7 i de la mobilitat al conjunt del corredor, amb l’objectiu d’adaptar les mesures si la situació viària ho requereix. El Govern considera la C-32 una via alternativa clau per absorbir part del trànsit desviat de l’AP-7.