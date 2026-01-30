SOCIETAT
Illa rep l'alta hospitalària i continuarà amb el tractament des del seu domicili
Els metges que l'estan tractant asseguren que el president «evoluciona favorablement»
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha sortit aquest divendres de l'Hospital Vall d'Hebron on portava hospitalitzat des de fa dues setmanes i continuarà el tractament des del seu domicili.
En un comunicat enviat aquest divendres, els metges que l'estan tractant asseguren que el president «evoluciona favorablement» i expliquen que a partir d'ara continuarà la seva recuperació des de casa, amb l'atenció d'hospitalització domiciliària de l'hospital. Illa va ingressar a la Vall d'Hebron el passat 17 de febrer per una osteomielitis púbica provocada per un bacteri.