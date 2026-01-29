MOBILITAT
Lamiel confia que l'AP-7 en sentit Tarragona pugui reobrir-se totalment el 9 de febrer
Trànsit continua recomanant l'ús de vies alternatives després del nou tall de l'autopista
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, confia que el tram de l'AP-7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, que torna a estar tallat en sentit sud des de dimecres, podria reobrir-se totalment el 9 de febrer, d'acord amb les previsions del Ministeri de Transports.
Lamiel ho ha explicat en una entrevista al programa 'Cafè d'Idees' de RTVE en què ha destacat el seguiment intensiu dels treballs de reparació de la via i la comunicació «fluida i permanent» amb els responsables de l'executiu espanyol. Ha insistit a recomanar als conductors que utilitzin vies alternatives com la C-32, la C-25, la C-15, l'N-340, la C-58 i la B-40 per minimitzar retencions i garantir la mobilitat segura durant les obres.
Ramon Lamiel ha detallat que la cap d’obres a Barcelona segueix de prop els treballs de reparació de la via, després que el 20 de gener passat el mur de l'autopista cedís i provoqués l'accident ferroviari de Gelida en què va perdre la vida un maquinista en pràctiques i diverses persones van resultar ferides.
S'ha mostrat confiat que les previsions del Ministeri de reobrir l'autopista el 9 de febrer es compleixin: «Si ho ha dit el Ministeri, doncs així serà, així ho esperem i tant de bo sigui així. Treballen 24 hores amb intensitat i ja estan reforçant tota l’estructura», ha assegurat.
Lamiel ha explicat també l’estratègia de trànsit per fer front a la situació: «Repartir els vehicles cap a la C-32, que continua sent gratuïta, cap a l'N-340 i la C‑15 cap al Penedès, i cap a l’A‑2 i C‑58 cap a l’interior. A Vilafranca, els vehicles es reincorporen a l’AP‑7», ha detallat.
Pel que fa al sector del transport de mercaderies, ha explicat que la setmana passada es va valorar obrir un carril en sentit contrari, però només en puntes concretes, per no afectar excessivament els vehicles que circulen en sentit Barcelona: «Ho hauríem provat divendres, però actualment no ho valorem. Les operacions s’han de fer amb molta seguretat i robustesa, no de manera improvisada», ha afegit.