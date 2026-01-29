LABORAL
El Govern convoca 1.325 noves places de funcionaris amb un examen al juny
La convocatòria preveu 31 processos selectius i que els treballadors s’incorporin com a màxim la primavera del 2027
El Govern ha convocat 1.325 noves places de personal funcionari, distribuïdes en 31 processos selectius, amb l’objectiu de reforçar l’administració i garantir el relleu generacional. Les inscripcions s’obriran l’endemà de la publicació de la resolució al DOGC, mentre que les proves es faran durant la primera quinzena de juny.
Així mateix, està previst que els treballadors s’incorporin com a màxim la primavera del 2027. La major part de les places corresponen als cossos d’administració general. La convocatòria s’emmarca en el nou reglament de selecció, que vol simplificar tràmits, agilitzar terminis i consolidar un cicle ordinari anual de processos a la Generalitat.
Així, destaquen les 376 places del cos superior d’administració, les 366 del cos d’administració i les 228 del cos subaltern, a més de 114 places del cos auxiliar. També s’hi inclouen places de gestió i diversos cossos de titulació superior i diplomatura.
En concret, la convocatòria abasta perfils com ambientòlegs, arquitectes, enginyers, professionals de la salut pública, veterinaris, treballadors socials o educadors socials, entre d’altres.
Les persones que superin el procés selectiu prendran possessió de la plaça com a màxim la primavera del 2027. Abans, hauran de completar una formació obligatòria orientada a reforçar competències transversals, coneixements institucionals, habilitats digitals i valors del servei públic.
Coincidint amb la convocatòria, el Govern posarà en marxa una campanya de captació de talent per atraure professionals qualificats. A més, està previst que durant el mes de març s’aprovi l’oferta d’ocupació pública del 2026, d’acord amb els terminis del reglament de selecció vigent.