MOBILITAT
El servei de Rodalies es presta segons el pla alternatiu previst, amb un nou tram reobert a l'R1 i l'RG1
Es torna a prestar en tren el trajecte entre Arenys de Mar i Blanes
El servei de Rodalies es presta aquest dimecres al matí segons el pla alternatiu previst però amb la reobertura d'un nou tram. Es tracta del que va a Arenys de Mar a Blanes de l'R1 i l'RG1, que es torna a prestar en tren, segons ha informat Renfe. Així, en aquestes línies es pot anar de l'Hospitalet de Llobregat a Blanes en tren i des de Blanes a Maçanet Massanes amb servei alternatiu d'autobús.
Per a la resta de línies es mantenen els trams en tren i autobús que hi havia al tancament del servei aquest dimecres. Així, a l'R2 Nord i l'R2 Sud es preveu que tota la circulació es faci en tren, mentre que a l'R3 es manté el servei alternatiu per carretera dissenyat per l'obra de bifurcació de la línia.
A l'R4, entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia el servei està previst en tren, entre Sant Sadurní i Martorell Central, per carretera, entre Martorell Central i Terrassa-Estació del Nord servei en tren i entre Terrassa-Estació del Nord i Manresa, servei alternatiu per carretera.
A l'R7, es fa servei alternatiu per carretera derivat de les obres programades a Montcada Bifurcació.
A l'R8, hi ha servei alternatiu per carretera entre Martorell i Mollet Sant Fost on els viatgers poden continuar en els trens de l'R2Nord.
A l'R11, el servei es presta en tren entre Barcelona Sants i Caldes de Malavella, en autobús de Caldes a Girona, en tren de Girona a Figueres, i novament en autobús de Figueres a Portbou.
Pel que fa als Regionals, a l'R13 i l'R14 el tram Lleida-Vinaixa es fa en tren. De Vinaixa a Sant Vicenç de Calders a l'R13 es fa amb autobús i de Sant Vicenç de Calders a Barcelona Estació de França els usuaris poden fer ús de l'R15, l'R16, l'R17 i l'R2 sud, també en el cas de l'R14. En aquesta línia, de Sant Vicenç de Calders a la Plana Picamoixons/Vinaixa hi ha servei per carretera, així com entre aquesta parada i Reus.
A l'R15, el tram Reus-Barcelona es fa en tren i el de Reus a Riba-roja d'Ebre s'ha de cobrir amb autobús.
L'R16, l'R17 i l'RT2 ofereixen servei en tren i l'RT1 amb tren fins a Reus, i servei alternatiu per carretera fins a La Plana de Picamoixons.
Per últim, a l'RL4 hi ha servei ferroviari entre Lleida-Pirineus i Cervera i per carretera entre aquesta parada i Manresa.