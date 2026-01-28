MOBILITAT
El portaveu de Renfe a Catalunya: «els viatgers tornaran a confiar» en Rodalies
Antonio Carmona assenyala que «l’oferta ferroviària» d’aquest dimecres està al voltant del 80% i la resta es cobreix amb el servei alternatiu
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, espera que amb la recuperació «progressiva» de la circulació de trens els usuaris tornin a confiar i utilitzin de nou Rodalies. Carmona ha dit que «l’objectiu és recuperar el servei totalment dilluns», en la línia del que va manifestar la consellera Sílvia Paneque aquest dimarts.
Carmona ha concretat que «l’oferta ferroviària» d’aquest dimecres està al voltant del 80% i la resta es cobreix amb el servei alternatiu per carretera amb uns 150 vehicles. Pel que fa al tram tallat de l’R11, entre Caldes des Malavella i Girona, s’està treballant per «l’abans possible» reprendre el pas de trens. D’aquesta manera, es pugui anar de Barcelona a Figueres i fer el trasllat fins a Portbou per carretera.
Carmona ha reiterat que «l’objectiu» és recuperar «totalment» l’oferta de trens el pròxim dilluns. Per aquest motiu, ha defensat que «s’està treballant aquesta setmana per consolidar» el servei i que comenci la vinent amb «tot normalitzat». «Els viatgers tornaran a confiar», ha reblat i ha destacat la importància que suposa Rodalies «per a la seva mobilitat quotidiana».
El portaveu de Renfe a Catalunya ha precisat que la jornada ha arrencat amb la represa de les línies R1 i RG1, després que dilluns quedés interrompuda la circulació entre Arenys de Mar i Blanes. Així, es pot anar des de l'Hospitalet de Llobregat a Blanes en tren i des de Blanes a Maçanet Massanes amb servei alternatiu d'autobús.
D’altra banda, Carmona ha informat que s’estan duent a terme «totes les comprovacions» i «tots els certificats» entre Caldes de Malavella i Girona, per tal de reobrir l’R11 i es pugui viatjar des de Barcelona fins a Figueres. El portaveu de Renfe ha puntualitzat que per cobrir el trajecte des de la capital de l’Alt Empordà a Portbou s’ha de fer amb bus, segons «estava prevista», ha recalcat.