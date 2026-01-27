MOBILITAT
El Sindicat Ferroviari convoca vaga a Adif, Renfe i Logirail el 9, 10 i 11 de febrer
Les protestes coincidiran amb les de Semaf i denuncien problemes estructurals, falta de manteniment i mancances de personal en tota la xarxa ferroviària
El Sindicat Ferroviari ha convocat una vaga de 24 hores —a la que també s'ha unit CCOO— en Adif, Renfe i Logirail els dies 9, 10 i 11 de febrer per denunciar la greu situació que travessa el ferrocarril. Les mobilitzacions coincidiran amb l'atur anunciat pel sindicat de maquinistes Semaf, al qual també s'han sumat altres organitzacions com a CGT, configurant un front sindical ampli contra el que consideren un col·lapse estructural del sistema ferroviari.
El Sindicat Ferroviari ha alertat en un comunicat que els tràgics accidents registrats la setmana passada, amb un balanç de 46 persones mortes, i la situació «caòtica» viscuda en diferents punts de la xarxa han posat de manifest que el ferrocarril travessa una crisi profunda. Per aquest motiu, considera imprescindible la mobilització i ha anunciat, a més, una concentració el pròxim 3 de febrer enfront del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Des de l'organització denuncien que, durant els últims 30 anys, el model ferroviari s'ha centrat gairebé exclusivament en la construcció de línies d'alta velocitat, descurant tant el seu manteniment com el de la resta de la xarxa. Al seu judici, aquest enfocament va en contra dels interessos de la ciutadania i d'un ferrocarril públic, social i de qualitat, i exigeix respostes immediates que garanteixin la seguretat en tota la infraestructura ferroviària.
Entre les principals demandes, el sindicat reclama protocols d'obligat compliment que assegurin la paralització del servei davant alertes vermelles emeses per les autoritats, un pla de manteniment integral d'infraestructures i vehicles que retorni a Adif i Renfe el control directe d'aquestes tasques, així com el manteniment de limitacions de velocitat quan sigui necessari o la restricció a dues persones en cabina.
També exigeix un compromís ferm per a la renovació integral de la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona, auditories independents sobre altres línies estratègiques, l'equiparació de les condicions laborals de la plantilla de Logirail i un pla d'acció urgent per a resoldre la falta de recanvis i les deficiències en els tallers.
Per part seva, CCOO, sindicat majoritari en el sector ferroviari, amb un 31% de representativitat en Adif i un 23% en Renfe, també s'unirà a la vaga del 9 a l'11 de febrer per a denunciar els «problemes estructurals» del ferrocarril. Entre ells, assenyala la falta de personal en Renfe i l'externalització d'activitats pròpies cap a empreses privades, una situació que, segons el sindicat, posa en risc la qualitat del servei i la seguretat de treballadors i usuaris.