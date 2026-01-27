MOBILITAT
Les plataformes d'usuaris de tren convoquen una manifestació el 7 de febrer per la «desinversió»
Les associacions avisen que la situació és «insostenible» i que Rodalies perd passatgers
Les plataformes d'usuaris del tren a Catalunya ha convocat una manifestació per al pròxim 7 de febrer a Barcelona per denunciar la «desinversió sistemàtica» en infraestructures ferroviàries i la «mala governança del sistema» per part d'Adif, Renfe i els respectius governs. «La situació fa anys que és insostenible, i un resultat evident d'això és que Rodalies és l'únic servei de transport públic de Catalunya que perd usuaris quan la resta en guanyen», apunten les associacions. La manifestació està prevista per dissabte 7 de febrer a les 17.00 hores. S'iniciarà a l'estació de França i acabarà a la Plaça Sant Jaume.
Les plataformes diuen que estan treballant per aconseguir adhesions d'altres entitats de la societat civil. L'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i el Consell de la República van convocar divendres també una manifestació per al mateix dissabte 7 de febrer a Barcelona per protestar contra el «deteriorament dels serveis bàsics», incloent-hi Rodalies. Aquesta cita està prevista per a les 12.00 hores.