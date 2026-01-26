Transport
Caos a Rodalies: es torna a reprendre la circulació, que ha estat suspesa dues vegades en 1 hora
El servei s'ha interromput dues vegades per una incidència al centre de control d’Adif
La circulació de trens de Rodalies s'ha tornat a reprendre cap a tres quarts de vuit del matí, després que hagi estat suspesa per segon cop aquest dilluns per una incidència al Centre de Trànsit Centralitzat d'Adif, segons Renfe.
El servei s'havia posat en marxa aquest dilluns a partir de les sis del matí tal com estava previst, amb alguns trams en transport alternatiu. Cap a dos quarts de set, però, s'ha tornat a suspendre per una incidència al centre de control d'Adif, situat a l'Estació de França.
Passades les set del matí s'ha anunciat que el servei es tornava a posar en marxa de forma progressiva, però aquest restabliment ha durat només uns minuts, ja que poc abans de dos quarts de vuit s'ha tornat a anunciar la suspensió del servei.