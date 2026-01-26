POLÍTICA
Illa descarta cessar Paneque per la crisi a Rodalies
El president de la Generalitat continua ingressat a l'hospital recuperant-se de l'osteomielitis púbica
El president de la Generalitat, Salvador Illa, descarta cessar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per la crisi a Rodalies tot i que creix la pressió dels partits. Així ho han assegurat fonts de la Presidència a l'ACN. Aquest diumenge, un dels socis d'investidura, el president d'ERC, Oriol Junqueras, també en va demanar la dimissió sumant-se a Junts.
Illa continua ingressat a la Vall d'Hebron, on es recupera de l'osteomielitis púbica provocada per un bacteri. Mentrestant el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, té les competències de president en funcions. Però la capacitat de cessar un conseller és exclusiva del president de la Generalitat i no forma part de les competències delegades.