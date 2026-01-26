MOBILITAT
El Govern recomana fer teletreball i minimitzar desplaçaments innecessaris pel caos a Rodalies
La Generalitat diu que està reforçant els busos interurbans per facilitar la mobilitat
El Govern ha recomanat fer teletreball i minimitzar els desplaçaments innecessaris davant d’un nou matí de caos a Rodalies, en el qual s’ha suspès el servei dues vegades per una incidència al Centre de Trànsit Centralitzat d'Adif, a l’estació de França. En un missatge les xarxes, la Generalitat també ha anunciat que estan reforçant el servei de busos interurbans per facilitar la mobilitat.
El Departament d’Empresa i Treball ha reiterat que davant la situació a Rodalies es recomana fer feina a distància «sempre que sigui possible» i l’ús de mitjans alternatius mentre no es recupera la circulació. La recomanació s’estén a tots als treballadors i no només als empleats públics.