MOBILITAT
Adif no ha trobat les causes del bloqueig però descarta un problema d’inversió o atribuïble a un element material
El gestor parla de funcionament «anòmal» d’un sistema tecnològic «totalment demostrat i provat» i renovat el 2018
Adif no ha trobat les causes del «bloqueig» que ha afectat el sistema informàtic al Centre de Trànsit Centralitzat (CTC) de l’estació de França i continua revisant els fets per determinar la causa de la incidència que ha obligat a aturar en dues ocasions en menys de dues hores la xarxa de Rodalies aquest dilluns.
El president de l’empresa, Pedro Marco de la Peña, ha dit en una roda de premsa des de Barcelona que han detectat un funcionament «anòmal» del sistema i ha descartat que la incidència es degui a la manca de recursos dedicats. «No és un problema d’inversió, no és un problema d’innovació ni d’obsolescència de la tecnologia», ha dit, tot detallant que el sistema tecnològic es va renovar el 2018 i està «totalment demostrat».
Segons ha detallat Marco de la Peña, el sistema informàtic que controla el trànsit ferroviari que s’ha «autobloquejat» a les 6.20 h perquè «detectava que no tenia un control segur i redundant de la senyalització». També s’ha registrat que «algunes interaccions» amb el sistema de comunicació de l’operadora Renfe «funcionaven malament».
En aquell moment, la companyia ferroviària que s’encarrega de la gestió de la infraestructura ha revisat el cablejat, els servidors i els ordinadors i no ha trobat «cap evidència física» -com ara un problema de ‘hardware’ o de robatori de cable- que pogués ser l’origen de la incidència. «No tenim certesa absoluta, però evidentment, no ha sigut un element material», ha dit. De la mateixa manera que el ministre de Transports aquest matí, Marco de la Peña ha dit que no descarta «cap possibilitat», quan li han preguntat si l’origen del problema pot ser un ciberatac.
Adif continua revisant amb els seus tècnics i els del proveïdor tecnològic del sistema -Siemens- què ha causat aquest «funcionament anòmal» que ha provocat que el sistema «detectés que no tenia control segur i redundant de la senyalització de l’operació ferroviària». «Quan el sistema detecta que la informació no és consistent, és inestable, automàticament es bloqueja», ha afirmat.
En aquest sentit, ha subratllat que no es tracta d’un «problema de redundància, d’inversió, d’innovació ni d’obsolescència tecnològica». El màxim dirigent del gestor de la infraestructura ha afirmat que el sistema informàtic es va renovar el 2018, és un sistema «totalment demostrat i provat» que també fan servir altres operadors com el Metro o FGC.