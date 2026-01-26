MOBILITAT
Adif diu que és «el principi de la fi» del desgavell de Rodalies: «Estem molt millor tot i que sembli el contrari»
Marco de la Peña assegura que existeixen les bases per acabar «d’una manera ràpida» amb la crisi
El president d’Adif, Pedro Marco de la Peña, ha assegurat aquest dilluns que estem davant del «principi de la fi» del desgavell de Rodalies. «Estem molt millor tot i que sembli el contrari», ha remarcat en roda de premsa amb el president de Renfe. «Tenim les bases per acabar d’una manera ràpida i com més aviat millor. Tenim les bases, la capacitat, la voluntat i l’acord de com fer-ho», ha reblat Marco de la Peña, que ha posat en valor el protocol acordat amb les parts per actuar cada cop que hi hagi una incidència.
En aquest sentit, ha indicat que cada cop que es detecta un problema, s’atura la circulació i s’hi desplaça al lloc un equip amb enginyers d’Adif, es proposa una solució i es consulta amb els maquinistes abans de restablir.
De la Peña ha reconegut que Rodalies té una història àmplia i una orografia complicada, però ha garantit que «el nivell d’inversió serà el que hagi de ser». «Hi ha una revisió del pla de Rodalies i serà tot l’ambiciós que hagi de ser. Primer que vingui el bon temps i després seguirem treballant en tots els punts de risc», ha assenyalat.
El responsable d’Adif ha explicat que actualment s’està actuant en 26 punts amb contractes d’emergència i hi ha 330 persones addicionals treballant a més del servei habitual de manteniment. Hi ha dotze equips d’inspecció d’enginyers actuant en cada punt.
Ha indicat que aquest matí s’han detectat quatre incidències noves, i al llarg del dia estaran totalment recuperades amb documents tècnics i inspeccions finals «consensuades amb els maquinistes, que podran comprovar l’abans i el després i donar el seu vistiplau».
«L’objectiu és recuperar la normalitat de tot el servei amb garanties absolutes de seguretat», ha remarcat Álvaro Fernández Heredia, president de Renfe, que ha recordat, però, que les decisions finals sobre si es manté o s’atura el servei corresponen al titular d'aquest, que és la Generalitat.
Cada cop que es detecta una incidència es talla la línia i s’actua d’acord amb el protocol acordat, que implica desplaçar al lloc un equip amb enginyers d’Adif, que proposa una solució i es consulta amb els maquinistes abans de restablir.
«Aquesta és l’operativa que abans no teníem», ha insistit el president d’Adif, que ha indicat que els maquinistes ara són «part activa en la presa de decisions» per tal de «recuperar la normalitat i el sentiment de seguretat» després de l’accident a Gelida.
Des de Renfe, Fernández Heredia ha subratllat que la xarxa ha patit un episodi de pluges torrencials, amb un efecte acumulatiu en el temps, i ha apuntat que hi ha previsions que no són bones en els pròxims dies. «Hem d’estar de la mà de la Generalitat en cada moment veient quina és l’evolució per la part meteorològica», ha advertit, alhora que ha recordat que hi ha una alerta vermella a Galícia i s’ha pres la decisió de suspendre el servei ferroviari.