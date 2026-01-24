Política
El Ministeri de Transports preveu reobrir completament l’AP-7 "d'aquí a dues setmanes"
El secretari d'Estat, sobre el despreniment de l'R1: “Aquestes coses poden passar i no hi ha hagut ferits”
El ministeri de Transports preveu poder reobrir completament l’AP-7 en un termini de dues setmanes, segons ha explicat aquest divendres el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, en roda de premsa a Madrid. Segons Santano, aquest diumenge es podria retirar el tren Renfe accidentat a Gelida, i “a partir d’aquest moment, el termini que hem parlat amb la Generalitat” són dues setmanes. En tot cas, ha afegit, cal contemplar aquest calendari “amb cautela” perquè “un cop comencin les tasques al talús poden aparèixer nous problemes”. La prioritat, segons Santano, és “la seguretat al ferrocarril i a la carretera”. Santano també ha explicat que l’obertura del carril interior en direcció a Tarragona es farà aquest dissabte.
Santano també ha abordat el nou incident de Rodalies entre Tordera i Maçanet que ha obligat a tallar la R1. El secretari d’Estat ha explicat que aquest dijous els tècnics d’Adif van explorar “totes les línies” i va acordar obrir les que va considerar operatives amb Semaf i Adif.
Una de les considerades operatives era la R1. “Aquestes coses poden passar, i han passat, i hem rebut ara aquesta informació”, ha dit. Segons Santano, la part positiva de l’incident és “que no hi ha ferits”. “El tren ha pogut frenar amb antelació i veurem què ha passat en aquest incident”, ha dit.
El president d’Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha explicat que la Generalitat disposava de certificació per escrit que les línies eren operatives. “El col·lectiu de maquinistes tenia dubtes i va plantejar fer una revisió amb ells del material mòbil de Rodalies per determinar si hi havia circumstàncies greus que poguessin interrompre el servei. Es va verificar que totes les línies eren operatives excepte dues”, ha explicat.