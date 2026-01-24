Societat
El Govern reclama aturar Rodalies fins que es garanteixi la seguretat
També reclama la gratuïtat fins que la represa sigui fiable i sostinguda en el temps
El Govern ha demanat a Adif i a Renfe la suspensió total de Rodalies i Regionals fins que es garanteixi la seguretat i la plena operativitat del servei. També ha reclamat la gratuïtat fins que la represa sigui fiable i sostinguda en el temps.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha remarcat que les últimes incidències, com el despreniment de divendres, i la situació meteorològica actual han forçat el Govern a prendre aquesta decisió. Ha afegit que l’objectiu és garantir la seguretat i el dret a la mobilitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha constatat que en aquests moments “no s’estan donant les condicions per acreditar la mobilitat segura” dels ciutadans.