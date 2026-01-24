Societat
El Govern demana a Renfe la gratuïtat del servei fins que s'acabin les incidències
El servei funciona de forma parcial a Rodalies i Regionals amb molts trams tallats
El Govern ha exigit a Renfe la gratuïtat del servei fins que s’acabin les incidències a Rodalies i Regionals. S’ha traslladat aquest dissabte, segons ha pogut saber l’ACN, durant les reunions que s’estan celebrant al Departament de Territori.
El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, no ha volgut comentar aquesta petició, amb l’argument que el Govern anunciarà aquesta mesura quan toqui. “Govern ja dirà el que hagi de dir i anunciarà el que hagi d’anunciar”, ha dit. El servei funciona de forma parcial a Rodalies i Regionals amb molts trams tallats. S’ofereix servei alternatiu per carretera.