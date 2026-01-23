MOBIILITAT
Trànsit detecta un 10% més de mobilitat a les carreteres en comparació amb un divendres habitual
La C-32 dobla la intensitat viària diària, passant de 60.000 a 120.000 vehicles de mitjana
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha detectat un 10% més de mobilitat a les carreteres aquest divendres en comparació amb un d'habitual, segons ha explicat a Catalunya Ràdio el seu director, Ramon Lamiel. Amb tot, s'han registrat menys retencions que dijous, tot i que s'ha de tenir en compte que els divendres solen ser més fluixos d'entrada. Ha demanat però «estar atents» a la sortida.
D'altra banda, la C-32, que es troba amb les barreres de peatge obertes, ha doblat la seva intensitat viària diària, passant de 60.000 a 120.000 vehicles diaris de mitjana. Sobre l'AP-7, ha dit que el tall a Martorell estarà vigent «fins demà segur» i ha recordat que dissabte està previst valorar la situació amb el Ministeri de Transports.