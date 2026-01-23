MOBILITAT
Rodalies restableix progressivament la circulació de trens després de dos dies d’aturada
Algunes línies registren demores que poden superar els 30 minuts de mitjana
Rodalies restableix progressivament des d'aquest divendres a primera hora del matí el servei de trens a totes les línies, segons ha confirmat Renfe. Els trens tornen a circular, doncs, després de dos dies d’aturada i de l’acord a què van arribar dijous Govern, Renfe, Adif i maquinistes sobre les condicions per poder restablir progressivament el servei de Rodalies.
Durant tota la nit, s'han completat les comprovacions de seguretat de la infraestructura a tota la xarxa amb trens amb un maquinista, un representant d'Adif i un altre de Renfe. Un cop acabat aquest procés, s'ha reprès el servei a les línies de Rodalies, tot i que algunes línies registren demores que poden superar els 30 minuts de mitjana.
Després que aquest dijous al vespre ja circulessin dos trens per l'R2 Nord, el servei s'ha restablert a la resta de línies des de primera hora del matí d'aquest divendres. La recuperació del servei serà progressiva i, de fet, Rodalies informa d'incidències en algunes línies, que tenen menys trens per hora i sentit, fet que pot provocar demores d'entre 20 i 30 minuts de mitjana. És el cas, per exemple, de l'R1, amb dos trens per hora i sentit; l'R4, amb dos trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Martorell, o amb quatre entre Manresa i l'Hospitalet de Llobregat, o l'R2 Sud, amb demores de 30 minuts de mitjana entre Vilanova i la Geltrú i l'Estació de França.
En declaracions als mitjans aquest dijous al vespre, el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, no descartava que al matí d’aquest divendres hi pugui haver incidències en alguns punts després de dos dies sense servei, però va assegurar que l'objectiu és que Rodalies funcioni amb la «major normalitat possible» i que s’estava treballant perquè les incidències siguin mínimes.
L’acord entre Govern, Renfe, Adif i maquinistes incloïa la revisió de les 13 línies de Rodalies amb 13 equips diferents, incloent-hi un representant del sindicat Semaf. Un cop completat aquest procés, el servei s’ha restablert a totes les línies després de dos dies amb el servei aturat des de l’accident a Gelida i després que aquest dijous no tornessin a circular trens, com el Govern havia anunciat, perquè només sis maquinistes d’una plantilla de 140 estaven disposats a treballar.
100 autobusos més
Segons va informar la Generalitat, aquest divendres s’afegeixen 100 autobusos més als transports alternatius, amb reforços a comarques com el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Oriental i Occidental, així com a Tarragona, Terres de l’Ebre o Girona.
Els reforços als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) també es mantenen, després que aquest dijous s'hagin incrementat un 32% els usuaris a la línia del Vallès i un 53% la de Martorell.