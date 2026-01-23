Diari Més

ACCIDENT GELIDA

Renfe segueix amb les tasques prèvies al desballestament de la locomotora accidentada a Gelida

Els altres dos vagons del comboi ja han estat retirats

Personal de Renfe, al costat de la locomotora accidentada a Gelida.

Personal de Renfe, al costat de la locomotora accidentada a Gelida.ACN

Personal de Renfe segueix amb les tasques prèvies al desballestament de la locomotora del tren que dimarts al vespre va patir un accident a la línia R4 de Rodalies a l'alçada de Gelida (Alt Penedès). Dijous a la tarda es van retirar del lloc tres dels sis vagons que configuraven el comboi, i en les darreres hores s'ha procedit a fer el mateix amb dos més, un dels quals es trobava descarrilat. 

D'aquesta manera, ara només queda a la via la part frontal del tren, la que va patir l'impacte directe amb el mur de contenció caigut, i que va provocar la mort d'un maquinista en pràctiques. Els treballs consisteixen en preparar el terreny per iniciar la deconstrucció del vagó, així com en la tala d'arbres i branques properes a la via, entre d'altres.

En paral·lel, es treballa a la calçada de l'autopista AP-7 en la instal·lació de tanques de formigó que separen un carril dels altres dos en sentit sud, així com per dur a terme tasques d'extracció dels arbres i branques tallats.

