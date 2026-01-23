ACCIDENT GELIDA
Renfe segueix amb les tasques prèvies al desballestament de la locomotora accidentada a Gelida
Els altres dos vagons del comboi ja han estat retirats
Personal de Renfe segueix amb les tasques prèvies al desballestament de la locomotora del tren que dimarts al vespre va patir un accident a la línia R4 de Rodalies a l'alçada de Gelida (Alt Penedès). Dijous a la tarda es van retirar del lloc tres dels sis vagons que configuraven el comboi, i en les darreres hores s'ha procedit a fer el mateix amb dos més, un dels quals es trobava descarrilat.
D'aquesta manera, ara només queda a la via la part frontal del tren, la que va patir l'impacte directe amb el mur de contenció caigut, i que va provocar la mort d'un maquinista en pràctiques. Els treballs consisteixen en preparar el terreny per iniciar la deconstrucció del vagó, així com en la tala d'arbres i branques properes a la via, entre d'altres.
En paral·lel, es treballa a la calçada de l'autopista AP-7 en la instal·lació de tanques de formigó que separen un carril dels altres dos en sentit sud, així com per dur a terme tasques d'extracció dels arbres i branques tallats.