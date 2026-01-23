Diari Més

Interrompuda l'R1 entre Maçanet-Maçanes i Blanes per un despreniment de terres

Renfe gestiona servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat

Despreniment de roques entre Tordera i Maçanes

ACNAgència de notícies

La línia de Rodalies R1 s'ha hagut d'interrompre aquest divendres a la tarda entre Maçanet-Maçanes i Blanes per un despreniment de terres detectat en aquest tram, el dia que s'ha reprès el servei arreu de Catalunya després de dos dies aturat per l'accident mortal de Gelida a causa de l'esfondrament d'un mur. 

Renfe ha indicat que s'està gestionant un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram interromput i indica que la circulació entre Hospitalet de Llobregat i Blanes es manté amb una freqüència de dos trens per hora i sentit.

