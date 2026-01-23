MOBILITAT
El Govern mantindrà fins dimecres el pla de transport alternatiu tot i la represa de Rodalies
La gratuïtat del peatge de la C-32 continuarà mentre duri el tall de l'AP-7
El Govern mantindrà fins dimecres el pla de transport alternatiu i el reforç d'informadors tot i la represa progressiva del servei de Rodalies des d'aquest divendres. Així ho ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha assegurat que es mantenen els serveis alternatius de FGC, els autobusos interurbans -amb 61 vehicles nous incorporats aquest divendres- i tots els recursos de reforç activats. També continuarà fins llavors el reforç d'informadors i la suspensió de la Zona de Baixes Emissions a l'àrea de Barcelona. «Considerem que és del tot necessari mantenir-ho en les circumstàncies que ens hem trobat en les últimes hores», ha dit.
Per contra, aquest divendres és l'últim dia que el Govern recomana el teletreball amb el pretext de la situació ferroviària. Pel que fa a la gratuïtat del peatge de la C-32, aquesta continuarà mentre l'AP-7 estigui tallada a Martorell.