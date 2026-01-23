MOBILITAT
Un carril de l'AP-7 en sentit Tarragona tornarà a obrir-se aquest dissabte
La resta de vies s'obriran en qüestió «de dies» i es demana fer servir rutes alternatives per evitar un «efecte embut»
L'obertura d'un carril de l'AP-7 en sentit Tarragona a Martorell es farà aquest dissabte a partir de les 14 hores. Serà el que se situa més a l'esquerra, després que els tècnics del Ministeri de Transports que estaven avaluant el talús que va cedir hagin assegurat que fer-ho és «perfectament segur» perquè l'esfondrament va ser a la part exterior i no al terra de l'autopista.
Els altres dos carrils, els de la dreta, continuaran tancats per reparació després de l’afectació provocada per l’accident ferroviari de Gelida i l'obertura és qüestió «de dies», segons ha indicat el director general del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, També ha demanat que es continuïn fent servir rutes alternatives per evitar un «efecte embut».
De fet, els operaris ja han començat a col·locar tanques per segregar el carril. S'està fent al quilòmetre 177 i durant 400 metres de llargada, el punt on va produir l'accident ferroviari i que coincideix amb l'autopista. Els peatges de la C-32 es mantenen aixecats.
El tall es va fer dimecres a la tarda a l'altura de Martorell en sentit sud a petició del Ministeri de Transports per la inestabilitat de la via després que la caiguda d’un mur de contenció provoqués l’accident ferroviari de Gelida, deixant un mort i 37 ferits.
Obertura passat el «pic» de l'operació sortida
En declaracions als mitjans de comunicació, Lamiel ha explicat que han decidit fixar l'obertura a les 14h perquè d'aquesta manera hagi passat el «pic» de l'operació sortida del cap de setmana. El director general del Servei Català de Trànsit creu que és «raonable» fer-ho d'aquesta manera, tenint en compte que habitualment la via transporta 5.200 vehicles al dia quan hi ha els tres carrils oberts.
També ha explicat que des que es va tallar la circulació a l'AP-7, la C-32 ha doblat la quantitat de vehicles que hi passen de mitjana al dia. En concret, ha passat de 60.000 a 120.000. Per tot plegat, ha fet remarcat que les vies alternatives que s'estan oferint -totes gratuïtes- fins al moment (també l'N-340 i l'A-2) són «bones i recomanables» per tal de repartir el trànsit i evitar «cues molt contundents».
A més, ha explicat que la reobertura d'un carril de l'AP-7 en sentit sud a Martorell també permetrà que el transport de mercaderies perilloses torni a l'autopista. Lamiel ha detallat que aquest tipus de camions ha de circular per vies que no tinguin túnels i fora dels nuclis de població. «L'AP-7 dona més prestació i, per tant, ens tranquil·litza en matèria de seguretat viària», ha sentenciat.
Durant l'obertura, hi haurà Mossos d'Esquadra i tècnics del Ministeri per si hi ha «algun detall» que s'hagi d'ajustar.
El carril de l'esquerra queda «preservat» del punt de l'accident
La decisió de reobrir aquest tram de l'AP-7 s'ha pres després que aquest divendres Trànsit s'hagi reunit amb tècnics del Ministeri de Transports. Segons ha explicat Lamiel, en la trobada els han traslladat que el carril de l'esquerra de l'autopista quedava «preservat» del despreniment i hi havia garanties per poder-lo reobrir.
«L'autopista és segura i per això podem obrir», ha afirmat. «El carril de l'esquerra és especialment segur després de les explicacions que ens han donat i veient totes les imatges», ha afegit. Les imatges eren «molt clares» que el talús que va cedir no era sota l'autopista, sinó a l'exterior del que seria el terra de la via.
També ha indicat que el Ministeri ha assegurat que treballa «amb celeritat» i «tantes hores com es pugui durant el dia» per retirar completament el comboi de Rodalies accidentat a Gelida.