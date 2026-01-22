SOCIETAT
Salut actualitza l'eConsulta d'atenció primària per millorar la comunicació amb els professionals
La nova versió incorpora una interfície més clara i noves funcionalitats per fer més àgil l'enviament de gestions
El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha incorporat una nova versió del servei d'eConsulta d'atenció primària a La Meva Salut, amb l'objectiu de millorar la comunicació digital entre la ciutadania i els professionals de la salut. El servei incorpora una interfície més clara, una organització de la informació més intuïtiva i noves funcionalitats que fan més àgil l'enviament, el seguiment i la gestió de les consultes amb l'equip d'atenció primària assignat.
Salut ha destacat que una de les principals novetats és la millora del procés per iniciar una nova consulta, que ara és més guiat i senzill, amb passos clars per seleccionar el motiu, el professional o servei, redactar el missatge i adjuntar fins a tres documents o imatges.
Com en l'anterior versió, l'eConsulta disposa d'un sistema de filtratge per motius, que dirigeix cada consulta, segons correspongui, al professional més adient de l'equip d'atenció primària. D'aquesta manera, es facilita que la consulta arribi directament al professional de referència que millor la pot respondre, optimitzant el temps de resposta i reduint els tràmits innecessaris.
A més, la nova versió mostra totes les consultes com a fils de conversa, per seguir més fàcilment l'intercanvi de missatges. S'ha incorporat també un repositori de fitxers compartits, per a consultar en un únic espai tots els documents i imatges enviats o rebuts, amb filtres per facilitar-ne la cerca.
L'evolutiu inclou també un nou disseny més clar i visualment més intuïtiu, adaptable a mòbils, tauletes i ordinadors. A més, quan un professional respon o envia un missatge, La Meva Salut genera una notificació que pot arribar per correu electrònic o com a missatge emergent al mòbil.
Aquesta nova versió es va començar a desplegar de manera progressiva el juliol del 2025 en diversos equips d'atenció primària de Barcelona ciutat, i al llarg d'aquest genet s'està estenent a la resta del territori.
L'eConsulta està pensada per enviar missatges als professionals de salut en qualsevol moment per resoldre dubtes sobre tractaments, proves diagnòstiques o vacunes, així com sol·licitar o compartir informes, certificats o altres gestions vinculades a l'atenció sanitàries. Des de Salut recorden, però que no està pensada per atendre situacions urgents ni per obtenir una resposta immediata.