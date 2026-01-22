MOBILITAT
Renfe, sindicats i Generalitat ultimen un document per a recuperar el servei de Rodalies
Treballs intensos a Sants i a la Generalitat per garantir la represa del servei de Rodalies després de la vaga
Renfe, els sindicats de maquinistes i la Generalitat treballen aquest dijous en l’última fase de negociacions per tancar un acord que permeti reprendre el servei de Rodalies a Catalunya en les pròximes hores, segons han confirmat fonts pròximes a les converses.
El servei de Rodalies es troba suspès per segon dia consecutiu a causa d'una vaga de maquinistes que al·leguen que no compten amb suficients garanties de seguretat, després dels accidents de Adamuz (Còrdova) que va causar 43 morts diumenge passat i el de Gelida (Barcelona) que va deixar un mort aquest dimarts.
El document s'està negociant en una reunió en l'Estació de Sants, que ha començat sobre les 11.00 hores i en la qual participen representants del Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (SEMAF), de Renfe, d'Adif i de la Generalitat.
En paral·lel, en la seu del Departament de Territori de la Generalitat s'han reunit el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la titular de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, amb representants de Protecció Civil i Rodalies en el marc del Centre de Coordinació Operatiu de Catalunya (CECAT).
En la seu d'aquest departament estan a l'espera que es pugui tancar un acord a Sants per a sortir davant els mitjans de comunicació a informar de les novetats sobre una eventual recuperació del servei de trens, tan esperat per milers d'usuaris.
El caos ha tornat a regnar aquest dijous a Catalunya en quedar paralitzat per segon dia consecutiu el servei de Rodalies, en aquest cas per la protesta dels maquinistes, que han impedit la represa del servei que havia anunciat el dia anterior el Govern per a les 06.00 hores del matí.