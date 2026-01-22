SOCIETAT
Renfe retira la meitat del tren accidentat a Gelida
De l'altra meitat es desballestarà com a mínim el vagó més malmès per retirar-lo de les vies
Renfe ha retirat aquest dijous a la tarda la meitat del tren de la línia R4 accidentat dimarts entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Gelida. Una locomotora tractora dièsel s'ha desplaçat des del sud fins al lloc, on també hi havia aturat un altre tren que es va veure afectat per la interrupció del servei la nit de dimarts.
La locomotora ha enganxat aquest segon tren, amb sis vagons, més els tres de la meitat del comboi accidentat, i poc abans de les 17.00 hores els ha remolcat en sentit sud. Pel que fa als tres vagons restants, inicialment semblava que un d'ells podria ser remolcat, però finalment ha quedat separat a la via dels altres dos, que estan descarrilats, i un dels quals, com a mínim, haurà de ser desballestat.