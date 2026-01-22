SUCCESSOS
Nou accident a les vies: Una màquina que revisava la línia de Manresa xoca contra una roca a Sant Guim
L'incident es va produir en el marc de les inspeccions que es van dur a terme durant tota la jornada
Una de les màquines que revisava la línia de Manresa la matinada de dimecres va xocar contra una roca que havia caigut sobre les vies a Sant Guim de Freixenet, segons ha avançat el diari Segre i han confirmat fonts d'Adif a l'ACN. La màquina afectada es va avariar i es va apartar de seguida a Cervera.
Des d'Adif defensen que precisament per això es feien les marxes blanques (inspeccions sense passatgers), amb l'objectiu de detectar possibles incidències, retirar elements que poguessin haver-hi a les vies i solucionar els problemes detectats. Un cop finalitzades aquestes inspeccions, es va considerar que el servei es podria reprendre aquest dijous al matí, però finalment no ha estat així per «causes operatives», segons Renfe.