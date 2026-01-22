EMPRESA
Ametller Origen factura 802 milions d'euros el 2025, un 18% més que l'any anterior
La companyia fa inversions de 31 milions en l'últim any destinades a l’estratègia integral de reformes i ampliacions
Grup Ametller Origen va facturar 802 milions d'euros el 2025, un 18% més que l’any anterior, segons ha informat en un comunicat. El grup familiar amb seu a l'Alt Penedès ha registrat un increment del volum de negoci de més del 40% en els últims dos anys.
L'empresa compta actualment amb 1,4 milions de clients, un augment del 17% anual, i la seva quota de mercat en fruita i verdura és del 12%, situant-se en el 4% en el mercat total. Ametller Origen ha crescut en nombre de botigues i ja té 147 punts de venda a Catalunya.
En l'últim any, ha fet inversions de 31 milions per reformes i ampliacions, així com per construir un hub logístic de 15.000 metres quadrats a la Zona Franca de Barcelona. De fet, aquest nou espai concentra la distribució de fruita i verdura, de productes refrigerats i el servei de restauració.
L’obrador central del Grup, situat a Olèrdola, ha assolit un nou rècord de producció, amb més de 20 milions d'unitats el 2025. Actualment, al voltant del 20% de la seva producció es ven a altres cadenes de supermercats, tant nacionals com internacionals.
Per altra banda, el negoci de les col·lectivitats ha mantingut un creixement sostingut i cada setmana dona servei a més de 500 restaurants, 80 hotels i més d’un centenar d’escoles.
Inici de les obres de l’Agroparc
L’any 2025 Ametller Origen també ha iniciat les obres d’urbanització de l’Agroparc, un projecte que preveu finalitzar el 2027, per després desplegar progressivament el projecte d’agricultura regenerativa de més de 100 hectàrees. La iniciativa compta amb una inversió de 180 milions d'euros.
El projecte vol ser un referent en agricultura i ramaderia sostenible, en circularitat de recursos (aigua, energia i matèria orgànica) a través d’un nou model logístic. Tal com assegura Josep Ametller, «aquesta circularitat culminarà amb la distribució dels nostres aliments a tota l’àrea metropolitana amb camions 100% elèctrics, convertint-nos en la primera empresa del món que realitza una distribució massiva amb flota elèctrica».