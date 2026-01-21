SOCIETAT
Satisfacció dels pagesos de Tarragona pel fre a l’acord del Mercosur després de la votació al Parlament
Asaja destaca que les mobilitzacions de les darreres setmanes han estat «clau» i UP confia que es retardi dos anys
Organitzacions agrícoles com Unió de Pagesos o Asaja ja han mostrat la seva satisfacció pel fre a l'acord UE-Mercosur després de la votació d'una moció al Parlament Europeu aquest dimecres que eleva el pacte al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Segons el president d'Asaja a Lleida, Pere Roqué, «quan sortim amb els nostres tancs, els nostres tractors» es poden aturar «lleis incomprensibles».
Roqué també ha instat a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que «s’aparti d’una vegada per totes» i ha afegit que estan a l’espera de conèixer el resultat final de les votacions per fer-se una idea de la distribució dels vots. Raquel Serrat, d'UP, creu que la votació podria endarrerir l’acord entre 18 i 24 mesos.
El Parlament Europeu ha avalat finalment presentar un recurs davant el TJUE per l’acord comercial amb Mercosur, obstaculitzant així el procés de ratificació i la seva entrada en vigor. La petició ha rebut el vot a favor de 334 eurodiputats, mentre que 324 han votat en contra i 11 s’han abstingut. Més d’un centenar d’eurodiputats – principalment dels grups d’esquerra i d’extrema dreta – havien demanat elevar el pacte de lliure comerç amb el Brasil, l’Argentina, l’Uruguai i el Paraguai a la justícia europea davant el malestar del sector agrícola. Desenes de tractors s’han concentrat de nou a les portes de la seu de l’Eurocambra a Estrasburg per protestar contra l’acord.
Raquel Serrat, coordinadora nacional d’UP, ha remarcat que el Parlament no podrà votar sobre l’acord fins que el tribunal hagi emès la seva opinió, un procés que normalment triga entre 18 i 24 mesos. Això no obstant, ha alertat que la Comissió encara pot proposar als Estats, l’aplicació provisional de l’acord comercial, cosa que per ara no s’ha debatut, ni acordat, ja que només es va autoritzar la signatura. Segons Serrat, l’únic cert és que no es podrà votar al Parlament Europeu l’aprovació o no del tractat de Mercosur, mentre no hi hagi l’opinió del TJUE.