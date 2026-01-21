TRANSPORT
Puente diu que l’incident de Gelida no té res a veure amb el servei ferroviari i és conseqüència de la meteorologia
El ministre atribueix la vaga dels maquinistes a qüestions «anímiques» després de la mort de dos companys
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha assegurat aquest dimecres que el descarrilament de Gelida que ha provocat la mort del maquinista i ha deixat quatre ferits greus no té «res a veure amb el servei ferroviari» i és fruit de «qüestions meteorològiques». En una entrevista a Telecinco, ha recordat que l’incident deriva de la caiguda d’un mur sobre la cabina del Rodalies, i ha traslladat el seu condol a la família de la víctima.
El ministre també ha atribuït la vaga anunciada pel sindicat de maquinistes SEMAF a les «circumstàncies anímiques» del col·lectiu de maquinistes després de la mort de dos companys. Ha avançat que el Ministeri «dialogarà» amb ells per intentar que l’aturada no es produeixi.
Segons Puente, l’incident de Gelida i també el que va tenir lloc entre Blanes i Maçanet a conseqüència de la caiguda d’una pedra a la via, no són fruit de cap defecte ni problema en l’operatiu de Rodalies o la infraestructura, sinó que deriven de les fortes pluges que s’han registrat aquests dies a Catalunya.
Limitació de velocitat a la línia Barcelona-Madrid
El ministre també ha atribuït la limitació de la velocitat a la línia d’alta velocitat Barcelona-Madrid a circumstàncies «anímiques» dels maquinistes, que després del descarrilament d’Adamuz van reportar 25 avisos en la línia. Fruit d'aquests avisos, Adif va activar una limitació de velocitat a un màxim de 160 km/h en diversos trams. Després d’una revisió, aquest dimecres el gestor de la infraestructura ha aixecat parcialment la limitació, de manera que tota la línia torna a anar a 300 Km/h menys quatre trams on ara se situa a 240 Km/h i on caldrà una revisió més exhaustiva.
En tot cas, ha explicat que aquest 2026 s’inicia una remodelació completa de la línia Barcelona-Madrid que permetrà incrementar la velocitat fins als 350 Km/h. «Ho renovarem tot, i aprofitarem per habilitar-la perquè pugui anar a 350 Km/h».
Adamuz
Pel que fa a Adamuz, el ministre ha explicat que encara hi ha un decalatge entre les desaparicions denunciades i els cadàvers rescatats. Està descartat que es trobi a l’Iryo, i en el cas de l’Alvia, on ja s’ha aixecat una part dels cotxes, «de moment no apareix ningú».
Puente també ha explicat la conversa entre el maquinista de l’Iryo i el centre de control d’AENA a Atocha que ha difós elDiario.es. Segons el ministre, són dues trucades separades per «diversos minuts» on el maquinista no és conscient que ja ha xocat amb el tren Alvia que anava en direcció contrària. «El centre de control li diu que no hi ha cap tren arribant perquè l’Alvia ja ha xocat», ha explicat Puente. Segons el ministre, entre el descarrilament de l’Iryo i el xoc a l’Alvia van passar «menys de nou segons».
Causes
El ministre ha admès que les rodes de l’Iryo presenten una marca que es podria correspondre a una errada en la via. També que els trens anteriors que havien passat per aquest punt tenen marques similars. Ara, segons Puente, «la qüestió és saber si hi havia alguna cosa sobre la via o si era la mateixa via que s’estava a punt de trencar», però «no podem extreure conclusions de què és el que produeix aquesta marca».
En tot cas, ha negat taxativament que s’hagin utilitzat materials low cost, com sosté un sindicat de maquinistes: «Aquesta afirmació és una barbaritat, asseguro que no es contracten materials low cost», ha dit. Ha recordat que la renovació de la línia d’Adamuz va concloure el maig passat. A l’octubre es va fer una prova geomètrica, a finals de novembre una prova dinàmica i el cinc de novembre una inspecció a peu. «És una via que complia amb tots els paràmetres de seguretat».