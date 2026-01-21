SOCIETAT
Protecció Civil recomana a les empreses que facilitin el teletreball per la suspensió dels trens
El Govern demana prioritzar la seguretat i evitar «desplaçaments innecessaris»
Protecció Civil ha recomanat a les empreses i organitzacions que facilitin el teletreball dels treballadors que tenen «dificultats per desplaçar-se» arran de la suspensió del servei de Rodalies. En una piulada, el Govern demana prioritzar la seguretat i evitar «desplaçaments innecessaris».
De fet, el conseller de la Presidència i president en funcions, Albert Dalmau, ha assegurat en un missatge a les xarxes socials que «avui la mobilitat és complicada». «Sempre que sigui possible, intentem reduir els desplaçaments», ha apuntat, agraint la col·laboració ciutadana.