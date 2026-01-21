Diari Més
Dignitat a les Vies exigeix «revisar urgentment» tota la xarxa ja que «ens hi estem jugant la vida»

Protecció Civil recomana a les empreses que facilitin el teletreball per la suspensió dels trens

El Govern demana prioritzar la seguretat i evitar «desplaçaments innecessaris»

L'estació de tren de Manresa, amb el cartell de circulació interrompuda

Protecció Civil ha recomanat a les empreses i organitzacions que facilitin el teletreball dels treballadors que tenen «dificultats per desplaçar-se» arran de la suspensió del servei de Rodalies. En una piulada, el Govern demana prioritzar la seguretat i evitar «desplaçaments innecessaris». 

De fet, el conseller de la Presidència i president en funcions, Albert Dalmau, ha assegurat en un missatge a les xarxes socials que «avui la mobilitat és complicada». «Sempre que sigui possible, intentem reduir els desplaçaments», ha apuntat, agraint la col·laboració ciutadana.

