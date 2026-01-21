MOBILITAT
Paneque: el servei de Rodalies es reprendrà quan es pugui «garantir la seguretat» a tota la xarxa
Explica que la principal hipòtesi sobre el descarrilament a Gelida és que es va desprendre un talús quan passava el tren
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que el servei de Rodalies es reprendrà quan es pugui «garantir la seguretat» a tota la xarxa. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha assegurat que el principi «superior» de seguretat ha estat el que ha guiat la decisió de suspendre tot el servei i ha apuntat que a la reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) prevista per a les 9.30 hores s'abordarà quan es podria reprendre el servei, un cop analitzades les dades sobre les marxes de revisió que s'estan fent.
Sobre l'accident de Gelida, ha explicat que la principal hipòtesi és que es va despendre un talús just quan passava el tren afectat, però ha afegit que cal esperar els resultats de la investigació.
Paneque ha reconegut que són conscients que l'hora en què es va decidir que el servei de Rodalies no s'iniciaria aquest matí podia comportar «complicacions», però ha insistit que en tot moment ha prevalgut el principi de la seguretat «de les persones, els maquinistes i el servei». S'està a l'espera de rebre la informació sobre les marxes blanques, de revisió, i segons quina sigui, es decidirà reprendre el servei o no. Es farà quan es pugui «assegurar la màxima seguretat», ha insistit. La també portaveu del Govern ha dit que ara per ara s'han trobat algunes pedres i arbres en algunes vies.
Ha afegit que aquestes revisions es fan «de manera habitual» a la nit, per tal que cada dia el servei comenci amb garanties de seguretat. Amb tot, després del descarrilament d'aquest dimarts, es va considerar que «per criteris de seguretat, convenia fer una revisió a tota la xarxa» però ha assegurat que amb això no diuen que la xarxa «estigui més deteriorada» que altres, com la dels Ferrocarrils, que sí funcionen.
Sobre la informació donada als ciutadans, ha assegurat que els informadors de Renfe estan a peu de les estacions traslladant-la i ha afegit que la megafonia, després d'una incidència «puntual», també funciona.
A l'espera de la investigació sobre Gelida
D'altra banda, ha explicat que es treballa amb la hipòtesi que un talús es va desprendre just quan passava un tren aquest dimarts al vespre a Gelida i això el va fer descarrilar, provocant la mort d'una persona i 37 afectats. «És una de les principals hipòtesis, però hem de ser prudents i esperar que la investigació finalitzi», ha manifestat. A més, ha indicat que, segons la informació que tenen del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), no es tem per la vida dels ferits.